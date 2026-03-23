ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 3 haftayı aşkın süredir devam ediyor. ABD Başkanı Trump, yaptığı çelişkili açıklamalarda bir yandan savaşın ‘sona erdiğini’ iddia etse de en az 4-6 hafta süreceğini de belirtti. Trump ayrıca savaşın ne zaman sona ereceğini kendisinin belirleyeceğini de belirtti.

Savaşın gidişatı tüm dünyada takip edilirken İsrail basınından yeni bir haber geldi. Buna göre, ABD'nin Tel Aviv yönetimine, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair saldırı planları kapsamında, savaşın beklenenden daha uzun süreceği yönünde bir mesaj ilettiği öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı'nın açılması için yürütülen saldırıların haftalarca süreceğini kaydetti.

ABD'nin İsrail'e bu saldırı planları nedeniyle savaşın beklenenden uzun süreceği mesajını ilettiği öne sürülen haberde, Washington yönetiminin planının, sadece boğazı açmak değil, İran'ın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak olduğuna işaret edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin "Zaman alsa da stratejik bir değişiklik istiyoruz." dediği aktarıldı.

İsrail'in ABD'nin bazı planlarından haberdar olduğu ve bazı faaliyetlerine aktif olarak katıldığı kaydedilen haberde ABD'nin saldırı planlarına göre hareket etmesi durumunda tahminlerin aksine savaşın haftalar boyunca sürebileceği iddia edildi.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: SAVAŞ BİRKAÇ HAFTA DAHA DEVAM EDECEK

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklama ile İsrail basınında çıkan haberi adeta doğruladı. Defrin, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a "aralıksız sürdürdükleri saldırıların" birkaç hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

İran ve Hizbullah'a düzenlenen saldırıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti.

Defrin, Tahran yönetiminin istikrarsız hale geldiğini iddia ederek dün Arad ve Dimona'ya gerçekleştirilen saldırılar kapsamında tehdidin yeni olmadığını, daha önce de kendilerine füzeler atıldığını aktardı.