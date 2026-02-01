İsrail basını, İran’a karşı olası bir savaşın İsrail ekonomisi üzerindeki ağır yüküne dikkat çekti. İsrail’de yayımlanan ekonomi haber sitesi Calcalist, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran’la yaşanabilecek yeni bir çatışmanın maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaşabileceğini aktardı.

Haberde, İsrail’in 13 Haziran 2025’te İran’a yönelik başlattığı son saldırıların ülkeye yaklaşık 20 milyar şekele (6,37 milyar dolar) mal olduğu belirtildi. İsrail güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimlerin, çatışmanın süresi ve kapsamına bağlı olarak yeni bir savaşın on milyarlarca şekeli bulabileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.

En ucuz senaryo: Saldırı başlatmamak

İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski ekonomi danışmanı Reem Aminoach, en düşük maliyetli senaryonun İsrail’in saldırı başlatmaması olduğunu söyledi. Aminoach, buna rağmen ciddi harcamaların kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, “Hava savunma sistemleri bile tek başına milyarlarca şekele mal oluyor. Böyle bir durumda yalnızca askeri giderler 7 ila 10 milyar şekel arasında olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Askeri maliyet 30 milyar şekele çıkabilir

Haberde ayrıca, İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski danışmanlarından Şaşon Haddad’ın görüşlerine de yer verildi. Haddad, İran’la geçen yıl haziran ayında yaşanan çatışmaya benzer bir senaryoda maliyetin 15 ila 25 milyar şekel arasında değişebileceğini ifade etti.

Söz konusu rakamların yalnızca askeri harcamaları kapsadığı, sivil altyapı, ekonomik kayıplar ve üretim duraksamalarının hesaba katılmadığı vurgulandı. Bu kalemlerin de eklenmesiyle toplam maliyetin 30 milyar şekele (yaklaşık 9,8 milyar dolar) kadar çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan ABD’nin İran’a yönelik olası saldırılarıyla ilgili diplomatik gerilim sürerken, İsrailli yetkililer her senaryoya karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı. İran lideri Ali Hamaney, ABD’nin olası bir saldırısının bölgesel savaşa yol açacağını ifade ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran’dan gelebilecek saldırılara sert karşılık vereceklerini söylemişti.

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakereler devam ederken 13 Haziran 2025’te İran’daki nükleer ve askeri tesislerin yanı sıra bazı sivil bölgeleri hedef alan saldırılar düzenlemişti. ABD ise 22 Haziran 2025’te, Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesise “Gece Yarısı Çekici” adı verilen operasyonla saldırmıştı.