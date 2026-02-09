İsrail’de Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasının uygulanması için hazırlık yapıldığı iddia edildi.

Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail polisinden bir heyet, idam cezalarının nasıl infaz edildiğini incelemek amacıyla Doğu Asya’daki bir ülkeye gitmeye hazırlanıyor. Haberde söz konusu ülkenin adı paylaşılmadı.

İsrail Cezaevi İdaresi’nin olası bir idam sürecine ilişkin teknik ve idari hazırlıklara başladığı belirtilirken, bu kapsamda özel bir infaz alanı kurulması, prosedürlerin oluşturulması ve personelin eğitilmesi planlanıyor.

İnfaz yöntemleri masada

Haberde, asılarak idam yönteminin tercih edilmesi halinde infazın üç görevlinin eş zamanlı olarak düğmeye basmasıyla gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

İsrailli bir kaynak ise düzenlemenin öncelikle 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlanan İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarına uygulanmasının planlandığını öne sürdü. Daha sonra Batı Şeria’da “ciddi saldırılar” nedeniyle hüküm giyen kişilerin de kapsam dahilinde olabileceği belirtildi.

Yasa tasarısı tartışma yarattı

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü tarafından Meclis’e sunulan yasa tasarısı, “İsrail devletine ve Yahudi halkına zarar verme amacıyla bir İsrail vatandaşının ölümüne neden olanlara ölüm cezası verilmesini” öngörüyor.

Tasarıda, askeri mahkemelerin yargılama sürecinde “standart usul ve kurallardan” sapabilmesine imkan tanınabileceği belirtilirken, düzenleme uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açtı.