İsrail’in, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu 29 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Israel Hayom gazetesinin aktardığı bilgilere dayanarak İsrail Diaspora Bakanlığı, aralarında siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler ve kamuoyunda tanınan isimlerin bulunduğu 29 Türk vatandaşı hakkında İsrail’e giriş yasağı uygulanmasını tavsiye etti.

Haberde, söz konusu listede Bilal Erdoğan’ın yanı sıra eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın da yer aldığı belirtildi.

İsrail tarafının, giriş yasağı kararını “İsrail’e yönelik boykot çağrıları” ve “antisemitizm” iddialarına dayandırdığı, alınan tavsiye kararının ise uygulama yetkisine sahip olan Nüfus ve Göç İdaresi’ne iletildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’yi “düşman devlet” olarak nitelendirdi. Chikli, İsrail’e karşı düşmanca faaliyet yürüttüğünü öne sürdüğü kişi ve yapılar hakkında “gerekli adımların atılmaya devam edeceğini” söyledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda bugüne kadar 71 bin 455 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 171 bin 347 kişinin yaralandığı belirtilirken, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırıların sürdüğü bildiriliyor.