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İsrail basınında Mossad'ın İran'a yönelik yıllardır hazırladığı öne sürülen gizli bir operasyona ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İsrail televizyonu Kanal 13, "Çizmeli Kedi" kod adı verilen plan kapsamında binlerce Kürt militanın İsrail'de eğitildiğini ve İran yönetiminin devrilmesine yönelik hazırlık yapıldığını ileri sürdü.

Kanal 13'ün haberine göre 7 Ekim sonrasında kapsamı genişletilen plan, Mossad dışından yönetildi ve teşkilatın tanınmış isimlerinden birinin koordinasyonunda yürütüldü. Operasyon için yüksek bütçeli ve uluslararası ölçekte bir hazırlık gerçekleştirildiği iddia edildi.

İRAN İÇİN "ÇİZMELİ KEDİ" PLANI

Haberde Mossad'ın "Çizmeli Kedi" kod adını verdiği planın temel hedefinin İran'daki yönetimin devrilmesi olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre dönemin Mossad Başkanı David Barnea tarafından da desteklenen proje kapsamında binlerce Kürt militan İsrail'e getirildi ve çeşitli operasyon senaryoları üzerinde eğitildi.

Militanlara, olası bir operasyonda sivillerin zarar görmesi halinde İsrail'in desteğinin kesileceği yönünde talimat verildiği de ileri sürüldü.

AHMEDİNEJAD İDDİASI

Kanal 13'ün haberindeki en dikkat çekici iddialardan biri de İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a ilişkin oldu.

Habere göre kapalı görüşmelerde "Arkadaş" olarak adlandırılan Ahmedinejad, İran'da yönetimin değişmesi halinde gelecekteki olası lider adaylarından biri olarak değerlendirildi.

Planın ayrıca binlerce Kürt militanın İran topraklarına girebilmesi için bir koridor oluşturulmasını içerdiği öne sürüldü. Bunun için İsrail Hava Kuvvetlerinin Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmesinin planlandığı iddia edildi.

BEYAZ SARAY'DAN "YAPMAYIN" MESAJI

İsrail televizyonuna göre Ocak 2026'da İran'da başlayan geniş çaplı protestoların ardından operasyonun öne çekilmesi gündeme geldi. Ancak hazırlıkların tamamlanmadığı gerekçesiyle planın ertelenmesi istendi.

Haberde, şubat ayında Beyaz Saray'da yapılan bir görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya operasyon için ne zaman hazır olacaklarını sorduğu öne sürüldü.

İddiaya göre ilk aşamada Washington'dan yeşil ışık alan İsrail hazırlıklara başladı. Ancak birkaç gün sonra Beyaz Saray'dan Kürt militanların İran'a girişinin durdurulmasını isteyen yeni bir mesaj geldi.

Üst düzey bir İsrailli yetkilinin bu süreci, "Mücadelenin başlamasından üç gün sonra 'Yapmayın' mesajı aldık" sözleriyle anlattığı aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN İTİRAZI ETKİLİ OLDU İDDİASI

Kanal 13, Washington'ın tutum değiştirmesinde Türkiye'nin de etkili olduğunu ileri sürdü.

Haberde Kudüs'teki yetkililerin, operasyonun durdurulmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı çıkmasına ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in baskısına bağladıkları iddia edildi.

İsrail siyasi yönetimi ve Mossad'ın kararı değiştirmek için yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığı, Barnea'nın daha sonra sunduğu alternatif planın ise beklenen sonucu vermediği öne sürüldü.

HARCAMALAR İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Kanal 13'ün haberine göre "Çizmeli Kedi" operasyonu için yapılan yüksek harcamalar da İsrail'de tartışma konusu oldu. Mali işleyişte usulsüzlük bulunduğu yönündeki iddialar üzerine bir inceleme komisyonu oluşturulduğu belirtildi.

Mossad ise komisyonun prosedürleri düzenlemek amacıyla kurulduğunu ve incelemelerde herhangi bir finansal zimmete geçirme vakasına rastlanmadığını açıkladı.

David Barnea'nın emekliliği ve yerine Roman Gofman'ın getirilmesi sürecinde, söz konusu projeyi yönettiği belirtilen kampanya danışmanının da görevinden ayrıldığı aktarıldı.