İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in ülkenin güneyine düzenlediği son saldırılarda 1’i kadın en az 4 kişinin öldüğü, 3’ü çocuk 51 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN’A YENİ SALDIRILAR DÜZENLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan’ın doğusundaki Bekaa bölgesi ile Güney Lübnan’daki 20’den fazla noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilmişti. Saldırıların Hizbullah’a ait askeri altyapıları hedef aldığı öne sürülmüştü.