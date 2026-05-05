Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 702'ye, yaralı sayısının ise 8 bin 311'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 702'ye, yaralı sayısının ise 8 bin 311'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 5 Mayıs tarihleri arasındaki süreçte kaydedilen ölü ve yaralıların yüzde 94'ünün Lübnan vatandaşı, geri kalanların ise çoğunlukla Suriye ve Filistin uyruklu olduğu belirtildi.

Bakanlık verilerinde, saldırılarda hayatını kaybedenlerin demografik ve bölgesel dağılımına da yer verildi. Buna göre, saldırılarda 191'i çocuk ve 311'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 132 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 103 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 238'inin ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 119 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.