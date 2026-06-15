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Kaynak: AA

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Kefertebnit beldesinde bir aracı vurdu. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail topçu birlikleri de Kefertebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerini hedef aldı. Öte yandan İsrail ordusu, güneydeki Sur kentine bağlı Haris-Tebnin yolu üzerinde patlayıcı yüklü bir M113 zırhlı aracı uzaktan infilak ettirdi. İsrail ordusu ayrıca güneyde işgal ettiği Hiyam beldesinde 2 ayrı patlatma gerçekleştirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.