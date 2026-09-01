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Kaynak: AA

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesi İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla hedef alındı.

10'DAN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Bölgeye son yarım saat içerisinde 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

AMBULANSLAR BÖLGEYE ULAŞAMADI

İsrail ordusunun saldırılarının devam etmesi nedeniyle ambulansların bölgeye ulaşamadığı aktarıldı.

Saldırılar sonrası bölgede patlama seslerinin yükselmeye devam ettiği bildirildi.