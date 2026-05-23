Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail’e ait insansız hava aracının, Gazze kentinin batısındaki "17 Kavşağı" yakınlarında bulunan bir polis noktasını iki füze ile hedef alması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye ambulanslar sevk edilirken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.