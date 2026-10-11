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Kaynak: AA

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içerisinde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca daha önceki saldırılarda ağır yaralanan 1 sivilin daha yaşam mücadelesini kaybettiği aktarıldı.

ATEŞKESTEN BU YANA BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşanan bilanço da netleşti. Ateşkes dönemindeki ihlaller ve enkaz kaldırma çalışmaları sonucunda:

Ateşkes sonrası yaşamını yitirenler: 1.488 kişi

Enkaz altından çıkarılan cansız bedenler: 836 kişi

Yaralı sayısı: 5.281 kişi

7 EKİM 2023’TEN BU YANA AĞIR BİLANÇO

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde aralıksız ve kısıtlamalarla sürdürdüğü saldırıların toplam bilançosu dehşet verici boyutlara ulaştı. Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, bölgede toplam can kaybı 74 bin 377’ye, toplam yaralı sayısı ise 175 bin 398’e yükseldi.