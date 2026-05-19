İsrail silahlı kuvvetleri, 17 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve en son 15 Mayıs'ta 45 günlük bir süre için daha uzatılması kararlaştırılan ateşkese rağmen, Lübnan topraklarına yönelik askeri operasyonlarına devam ediyor. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA tarafından geçilen bilgilere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye bölgesinde yer alan Haruf beldesindeki belediye binasının yakınlarında park halinde bulunan resmi bir aracı füzeyle vurdu.

Meydana gelen bu saldırı esnasında, belde sakinlerine ekmek dağıtmak üzere hazırlık yürüten bir belediye üyesi ile yanındaki bir vatandaş yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

HAVA SALDIRILARI VE TOPÇU ATIŞLARI EŞ ZAMANLI SÜRDÜ

İsrail ordusunun bölgedeki tek hedefi Haruf beldesi olmadı. Aktarılan diğer detaylara göre, yine Nebatiye sınırları içindeki Furun beldesinde bir motosiklet, İsrail İHA'sı tarafından vuruldu. Bu bombardımanda 1 kişi yaşamını yitirdi. İHA saldırısıyla aynı dakikalarda İsrail'e ait savaş uçakları da Furun beldesine yönelik yoğun bir hava harekatı icra etti.

Bununla da kalmayan İsrail jetleri, Sur kentine bağlı Şehhabiye beldesi ile Cizzin bölgesinde konumlanan Reyhan Tepeleri'ni bombaladı. Eş zamanlı olarak Mercayun ilçesindeki Arid Debbin mevkisi ile Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun beldesi ise yoğun topçu atışlarının hedefi oldu.

AĞIR BİLANÇO VE DİPLOMATİK SÜREÇ

İsrail ordusu, Lübnan genelinde 2 Mart tarihinde geniş çaplı bir hava harekatı başlatmış ve ülkenin güney kesimindeki pek çok yerleşim yerini karadan işgal etmişti. Beyrut yönetimi, bu askeri süreç zarfında evlerini terk ederek yerinden olan Lübnan vatandaşlarının sayısının 1 milyon sınırını aştığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı resmi açıklamada, iki ülke arasında 17 Nisan'de devreye giren 10 günlük geçici mutabakatın 3 hafta daha uzatıldığını ilan etmişti.

Ardından Washington'ın arabuluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 3. tur müzakereler neticesinde, ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 45 gün daha uzatılmasına ve haziran ayının ilk günlerinde 4. tur görüşmelerin başlatılmasına karar verilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.