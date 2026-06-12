Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, karadan işgali sürdürdükleri Lübnan'a gerçekleşen saldırılarda 80 Hizbullah mensubunun öldüğü öne sürüldü.

İsrail ordusunun Lübnan'a son bir haftada yaklaşık 310 saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Gazze'ye düzenlenen saldırılarda da 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin silahlı gruplara üye olduğu iddia edildi.

ATEŞKES KARARI VERİLMİŞTİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeye saldırmıştı. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını söylemişti. Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararı verilmişti.