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Kaynak: AA

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, Yukarı Nebatiye’ye bağlı Deyr Mahallesi’nde yol açma çalışmaları sırasında bir iş makinesinin yakınında bulunan sivillere İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Ayrıca İsrail askerlerinin, güneydeki Hadasa beldesinde Lübnan ordusunun eşlik ettiği bir cenaze sırasında mezarlığa doğru ilerleyen kişilere de ateş açtığı bildirildi. Öte yandan İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA), Nebatiye’ye bağlı Kefertebnit, Ayta Cebel ve Beraşit beldelerine ses bombaları attığı kaydedildi.

ABD ile İran’ın Pakistan aracılığıyla yürüttüğü görüşmeler sonucunda 14 Haziran’da, çatışmaların durdurulması ve sorunların müzakere yoluyla çözülmesini içeren 14 maddelik bir mutabakata vardığı açıklanmıştı. Söz konusu anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığı ifade edilmişti.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci ise devam ediyor. İsrail ordusu 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok bölgeyi kontrol altına almıştı. Bu süreçte Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’daki açıklamasında Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını belirtmişti. ABD arabuluculuğunda 14–15 Mayıs’ta yapılan görüşmelerin ardından ise ateşkesin 17 Mayıs’tan itibaren 45 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında toplam 4 bin 175 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.