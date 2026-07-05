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İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere ateş açtığı bildirildi. Saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan iki çocuğun ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın yaşandığı noktada gerginlik yükseldi.

Olayla ilgili resmi makamlardan ayrıntılı açıklama beklenirken, yaşanan saldırı uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor.