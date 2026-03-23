İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği operasyonlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı, bir kişiyi ise yaraladı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında Ayrım Duvarı’nı geçmeye çalışan bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından bacağından gerçek mermiyle vuruldu. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kudüs Valiliği ise kente girmeye çalışan 12 Filistinli işçinin, Atarot sanayi bölgesi yakınlarında gözaltına alındığını duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail askerleri Ramallah’ın doğusundaki Kefr Malik, Deyr Cerir ve El-Muğayyir köylerine de baskın düzenledi. Bazı evlerin askeri gözetleme noktası olarak kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan Beytüllahim’in güneyindeki El-Hıdr köyünde gerçekleştirilen operasyonda 3 Filistinlinin daha gözaltına alındığı bildirildi.