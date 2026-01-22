Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin Kudüs’ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında Ayrım (Utanç) Duvarı’nı aşmaya çalışan 26 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını duyurdu. Belinden vurulan genç, Ramallah’taki bir hastaneye kaldırıldı.

Ayrım Duvarı boyunca neredeyse her gün Filistinli işçilerin yaralandığı belirtilirken, Filistinli İşçiler Genel Birliği verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana İsrail ateşi sonucu 44 işçi hayatını kaybetti, 34 binden fazlası gözaltına alındı.

İsrail, duvarın “güvenlik” amacıyla inşa edildiğini savunurken; Filistinliler ve Birleşmiş Milletler bunun ilhak planının parçası olduğunu belirtiyor. İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tseleme göre duvar, Batı Şeria’nın büyük bölümünü keserek milyonlarca Filistinlinin geçişini engelliyor.