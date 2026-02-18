İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkese rağmen Gazze’deki saldırılara devam ediyor. Saldırılarda yerle bir olan Gazze’de 70 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin saldırıları ‘soykırım’ seviyesine ulaşırken Uluslararası Adalet Divanı, Başbakan Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.

İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği operasyonlar sırasında bir İsrail askeri kendi silah arkadaşı tarafından öldürüldü. İsrail basınında çıkan bilgilere göre, Paraşütçü Tugayı Keşif Birliği’nde görevli Başçavuş Ofri Yafe, açılan ‘dost ateşi’ nedeniyle ağır yaralandı. Yafe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silah arkadaş tarafından öldürülen Ofri Yafe

İsrail ordusunun açtığı ön soruşturmadan edinilen bilgiye göre, olay Han Yunus’ta Hamas’a yönelik bir operasyon sırasında meydana geldi. Yerel saatle gece 02.00 sularında Han Yunus yakınlarındaki ‘Sarı Hat’ bölgesine operasyon için giden birliğe, o sırada bölgede olan bir başka birlik ‘düşman’ olarak düşünerek ateş açtı. Açılan ateşte 21 yaşındaki Başçavuş Yafe ağır yaralandı. Yafe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail ordusu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

BU İLK OLAY DEĞİL

İsrail’in 2 yılı aşkın süredir Gazze’ye yönelik saldırılarında 472 İsrail askeri öldü. Hayatını kaybeden askerlerin 80’inin kendi silah arkadaşlarının açtığı ateş nedeniyle öldüğü öğrenildi. Öte yandan ‘dost ateşi’ ya da kazalar sonucu bin 932 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusu ‘dost ateşi’ ya da benzeri olayların nedenleri arasında birlikler arasındaki iletişim sorunları ve askerlerin yorgunluğu nedeniyle kurallara dikkat etmemelerini gösteriyor.

Ofri Yafe’nin Gazze’de ateşkes ilan edilmesi sonrası öldürülen 5’inci İsrail askeri oldu. Diğer 4 askerin ise çeşitli yerlerde Hamas ile yaşanan çatışmalarda öldüğü öğrenildi.