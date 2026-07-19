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Kaynak: AA

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçlerine ait altı askeri araç, Kuneytra'nın orta kesimindeki kırsal alanda yer alan Kudna Barajı istikametine doğru hareket etti.

Haberde, askeri konvoyun ilerleyişi sırasında insansız hava araçlarının da bölgede eş zamanlı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Suriye'nin güneyindeki bölgeler, son aylarda İsrail'in askeri kontrol noktaları oluşturduğu, baskınlar düzenlediği, arama faaliyetleri yürüttüğü ve gözaltılar gerçekleştirdiği tekrar eden sınır ihlalleri ile sızma girişimlerine sahne olmayı sürdürüyor.