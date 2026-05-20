İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması olasılığına ilişkin ordunun “en yüksek alarm durumunda” olduğunu ve her ihtimale hazırlandıklarını açıkladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Zamir, İsrail ordusunun tümen komutanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Zamir, İran ve bölgedeki vekil güçlerine yönelik saldırılarla bu unsurların zayıflatıldığını öne sürerek, “Şu an ordumuz en yüksek alarm durumunda ve her ihtimale hazırlıklıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran’a ilişkin “oldukça uzun ve dramatik” bir telefon görüşmesi yapıldığını aktardı.

Haberde, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gündemde olduğu ve görüşmede “bir kararın eşiğine gelindiği” iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ve ABD ordularının İran’a yönelik olası saldırı senaryoları için ortak hazırlıklarını tamamladığını öne sürdü.

Ayrıca ABD ve İsrail’in bu hafta İran’a yönelik yeni saldırı planları üzerinde yoğun şekilde çalıştığı iddiaları da basına yansıdı.