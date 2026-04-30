İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik soykırıma karşı insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, gece yarısı İsrail ablukasına alındı. 31 Türk aktivistin bulunduğu Filo, İsrail'e ait olan savaş gemileri ve dronelar ile abluka altına alındı, filoya operasyon düzenlendi.

İSRAİL BASINI: GEMİ ELE GEÇİRİLDİ

İsrail basını, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahale etmeye başladığını öne sürdü. Bir geminin ele geçirildiği iddia edilirken, ordu sözcülüğü konuya ilişkin net bir yanıt vermedi.

BAKAN FİDAN İSPANYOL MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu’na Girit açıklarında İsrail güçleri tarafından yapılan yasadışı müdahalenin farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildi.

7 TEKNE İSRAİL TARAFINDAN KAÇIRILDI

İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı başlatarak 7 tekneyi hukuksuz şekilde ele geçirdiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7'sini kaçırdı. Müdahale edilen gemi sayısı ise 22'ye çıktı.

AKTİVİST SON DURUMU ANLATTI

Sumud Filosu aktivisti Hakan Kaya Halk TV yayınına bağlanarak İsrail'in filoya müdahalesini ve son durumu anlattı. Kaya televizyonda yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi:

Biz filonun biraz daha arka kısmındayız. Arkadaşlarımıza müdahale edildiği haberini aldık biraz sonra da üzerimizde dronların uçtuğunu gördük. Çok yakın mesafede olduklarını gördük biraz sonra da önümüze geçen donanma gemilerini gördük üzerimize ışık tutuldu. Gemilerin taciz haberlerini duyduk bizim de önümüze doğru ani manevralar yaptılar daha sonra bağlantılarımız kesildi. Biz şu an Girit açıklarındayız, karanlıktan dolayı bayrak seçemedik ancak sivil gemilere düşmanlık yapan İsrail dışında hangi donanma olabilir ki

İSRAİL ORDU RADYOSU: EL KOYMAYA BAŞLADIK

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, İsrailli bir kaynak, “Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık” ifadesini kullandı. İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin doğrudan İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

ORDUDAN NET YANIT YOK

Konuya ilişkin soruya İsrail ordusu, donanmanın “Gazze’ye uyguladıkları ablukayı sürdürmekte kararlı olduğu ve farklı senaryolar için hazırlıklı bulunduğu” yanıtını verdi. Ancak ordu sözcülüğü, filoya doğrudan müdahale edilip edilmediğine dair bir açıklama yapmaktan kaçınarak konuyu İsrail Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirdi

SUMUD FİLOSU'NDAN AÇIKLAMA: 11 TEKNEYLE İRTİBATIMIZ YOK

İsrail basınında, İsrail Donanması’nın Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahaleye başladığı yönündeki iddiaların ardından filo yetkililerinden yeni açıklamalar geldi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, İsrail’in Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda yasa dışı müdahaleye başladığını belirterek, filoya ait 11 tekneyle irtibatın koptuğunu duyurdu.

Filodaki aktivistlerden İspanyol Mi Hoa Lee, yaptığı açıklamada, bazı teknelerin durdurulduğunu ancak kendi bulundukları tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne olmadığını söyledi. Lee, muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz”

“YASA DIŞI HİÇBİR EYLEMDE BULUNMUYORUZ”

Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarını vurgulayarak, “Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan’da Akdeniz’e açılmıştı. Eylül 2025’teki ilk girişiminde ise İsrail ordusu, aynı filoyu uluslararası sularda durdurmuş, teknelere zorla çıkarak gönüllüleri kaçırıp İsrail’e götürmüştü.