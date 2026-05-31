Festivalin en çok merak edilen ve heyecanla beklenen bölümlerinden biri olan genç tosunların müsabakaları, nefes kesen sahnelere ev sahipliği yaptı. İspir Panayır Meydanı’nı tıklım tıklım dolduran güreş severler, sahaya çıkan genç hayvanların strateji ve güce dayalı mücadelelerini büyük bir dikkatle takip etti.

Bölgedeki yetiştiriciler tarafından büyük bir özenle büyütülen ve geleceğin "baş boğaları" olarak görülen genç tosunların arenadaki yüksek performansı, profesyonel boğaları aratmadı.

Meydandaki heyecanı ikiye katlayan en önemli unsurlardan biri de tribünleri dolduran coşkulu kalabalık oldu. Tosunların arenadaki hamleleri ve sergiledikleri güç gösterisi karşısında seyircilerin yükselttiği tezahüratlar, festival alanındaki atmosferi zirveye taşıdı.

Hem Erzurum ve çevre illerden gelen yerel halkın hem de Türkiye’nin farklı noktalarından kültürel etkinlikleri takip etmek için ilçeye akın eden misafirlerin yoğun katılım gösterdiği organizasyon, tam anlamıyla bir kültür şölenine dönüştü.

Geleneksel motiflerin ve bölge kültürünün yaşatıldığı bu büyük organizasyon, Panayır Meydanı’ndaki yüksek enerjisi ve kusursuz atmosferiyle tüm hızıyla devam ediyor.