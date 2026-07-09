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Kaynak: İHA

Son günlerde yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına ve bahçelere sıkça inmesi, geçimini meyvecilikten sağlayan mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Doğada besin bulmakta güçlük çeken ayılar ve yaban domuzu sürüleri, meyve bahçelerine girerek hem ürünlere hem de ağaçlara zarar veriyor.

Bahçesine yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla ayıların dut ağaçlarına tırmandığı anları kaydeden üretici Adnan Çelik, benzer görüntülerin sık sık yaşandığını belirtti. Yerleşim yerlerine oldukça yakın noktalarda yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını ifade eden Çelik, zaman zaman ayıların insanlara doğru yöneldiğini söyleyerek can güvenliklerinin risk altında olduğunu dile getirdi ve yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

"Bahçelere gitmeye çekiniyoruz"

Dut hasadının başlamasıyla birlikte endişelerin arttığını belirten Bademli Mahallesi Muhtarı Ziyaattin Çelik de yaban hayvanları nedeniyle vatandaşların bağ ve bahçelerine gitmekte tereddüt yaşadığını söyledi. Çelik, ayıların dut ağaçlarına tırmanarak dalları kırdığını ve ağaçlarda ciddi tahribata yol açtığını belirtti. Yaşanan durumun üreticileri zor durumda bıraktığını vurgulayan Çelik, yetkililerden sorunun çözümü için bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.