Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde son bir haftada denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 30 bin 691 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca denetimler kapsamında 18 bin 7 araç kontrol edilirken, yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.