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Kaynak: İHA

Isparta - Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu Otobüs Terminali önünde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, Mehmet D. yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan araç, ilk olarak refüjdeki direğe çarptı ve ardından devrildi. Kazada tır sürücüsü Mehmet D. yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Mehmet D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde; kontrolden çıkan tırın hızla refüjdeki direğe çarpma anı ve çarpmanın etkisiyle devrilme dakikaları yer aldı.

Ekipler kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.