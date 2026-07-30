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Kaynak: İHA

Kaza, saat 20.30 sıralarında D320 kara yolu Aşağı Kaşıkara köyü Sarnıç İskele mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senirkent istikametinden Yalvaç yönüne seyreden T.D. idaresindeki 06 CKY 586 plakalı otomobil, köy yolundan ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen A.B. yönetimindeki sarı renkli tescilsiz motosikletle çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü A.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.