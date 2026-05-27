Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi edinilen bilgilere göre, Konya'dan Isparta yönüne seyreden O.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü O.K. ile araçta bulunan O.P.K. (4), A.H.K. (5) ve H.K. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.