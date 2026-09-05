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Kaynak: İHA

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ticaretine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 4 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda, 14 bin 436 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile 0,55 gram esrar bulundu.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet birimlerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.