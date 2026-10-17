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Kaynak: Haber Merkezi

Isparta Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri sonucunda şehirde beklenen kuvvetli yağışa karşı alınan tedbirleri duyurdu.

SAAT VERİLDİ

Valilik açıklamasında, bugün saat 09.00 ile 22.00 arasında Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 16 Ekim 2026 tarihli ve 13 sayılı kararı uyarınca, bugün saat 09.00’dan 22.00’ye kadar motokuryelik yapılması, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklandı.