Isparta’da yasa dışı hayvan ticaretini durdurmak amacıyla harekete geçen kolluk kuvvetleri, tespit edilen iki farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, Türkiye’de bulundurulması ve ticareti sıkı kurallara bağlı olan çok sayıda yaban hayvanına el konuldu.

ELE GEÇİRİLEN HAYVAN TÜRLERİ VE SAYILARI



Operasyon kapsamında koruma altına alınan hayvanların türleri şöyle açıklandı:

33 Adet şeker planörü: Avustralya kökenli olan ve son yıllarda yasa dışı ticaretin odağı haline gelen bu canlıların belgesiz satışı yasak.

2 Adet arap tavşanı: Doğal yaşam alanlarından koparılan ve özel koruma statüsünde bulunan kemirgen türü.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şüpheli bir şahsa ait adreslerde yapılan aramalarda, belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konulmuştur. Ele geçirilen hayvanlar ekiplerimizce rehabilitasyon sürecine alınırken, ilgili şahsa idari işlem uygulanmıştır."