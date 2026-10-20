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Kaynak: İHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Akköprü Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. O.Ç. yönetimindeki otomobil ile İ.Ş. idaresindeki araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarak durabildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazada iki sürücü ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlarken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. İki otomobilin çarpıştığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.