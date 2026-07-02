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Kaynak: İHA

Isparta İl Jandarma Komutanlığı unsurları, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesi ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla haziran ayında operasyon ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Yol kontrol noktaları ve belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, göç mevzuatına aykırı hareket ettiği belirlenen onlarca kişi hakkında yasal süreç devreye sokuldu.

HAZİRAN AYINDA ÇOK YÖNLÜ DENETİM

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği sıkı kontrollerde; 2 göçmen kaçakçılığı, 2 resmi evrakta sahtecilik, 14 yasa dışı giriş, 10 yasa dışı bulunma ve 32 yol izin belgesi olmadan seyahat etme vakası tespit edildi. Bu kapsamda toplam 60 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişiler hakkında hızla adli ve idari tahkikat başlatılırken, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edilerek sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

YILIN İLK YARISININ BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, sadece haziran ayını değil, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan genel düzensiz göç bilançosunu da paylaştı. Yılın ilk yarısında düzenlenen kapsamlı operasyon zincirlerinde; 7 göçmen kaçakçılığı, 4 resmi evrakta sahtecilik, 26 yasa dışı giriş, 51 yasa dışı bulunma ve 171 yol izin belgesiz seyahat olayı aydınlatıldı. Bu suçlar çerçevesinde toplam 259 yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Haklarında idari ve adli işlem uygulanan bu şahıslardan 77 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.