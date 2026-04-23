Türkiye’nin önemli gül üretim merkezlerinden Isparta’da yeni hasat sezonu öncesi üreticilerin beklentisi yükseldi. Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle düşen rekoltenin bu yıl yaklaşık 13 bin tona ulaşması öngörülüyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, geçen yıl yaşanan zirai donun üretimi ciddi şekilde etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle yaklaşık 9 bin ton rekolte elde edilirken, bu yıl beklentimiz 13 bin ton seviyesinde.”

DON RİSKİ GÖRÜLMÜYOR, SEZON BAŞLIYOR

23-28 Nisan tarihleri arasında mevcut verilere göre don tehlikesi öngörülmezken, gül hasadının Nisan sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.

Selçuk, özellikle Keçiborlu ve Ardıçlı bölgelerinde sezonun başlayacağını belirterek, hasadın rakıma bağlı olarak Haziran ortasına kadar sürebileceğini ifade etti.

GÜL HASADI SABAHIN İLK SAATLERİNDE YAPILIYOR

Gül üretiminde zamanlama büyük önem taşıyor. Üreticiler:

Sabah saat 05.00 civarında hasada başlıyor

Öğle saatlerine kadar toplama işlemini tamamlıyor

Selçuk, öğleden sonra toplanan güllerin verim açısından düşük olduğunu vurguladı.

VERİMDE HAVA KOŞULLARI BELİRLEYİCİ

Gül üretiminde yağış ve nem oranı doğrudan verimi etkiliyor. Uygun hava koşullarında:

4 ton gülden yaklaşık 1 kilogram gül yağı elde ediliyor

Verimli sezonda bu oran 2 ton 750 kilograma kadar düşebiliyor

Selçuk, “Nemli ve yağışlı hava hem tarlada hem fabrikada verimi ciddi şekilde artırıyor” dedi.

GÜL, ISPARTA EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİ

Rosa Damascena olarak bilinen Isparta gülü, sadece tarım ürünü değil aynı zamanda sanayi girdisi olarak da öne çıkıyor.

Kentte üretilen güller:

Gül yağı ve gül suyu üretiminde

Parfüm sanayisinde

Sabun, losyon, şampuan ve reçel gibi ürünlerde

kullanılıyor ve hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda alıcı buluyor.

ÜRETİCİDEN TAM DESTEK MESAJI

Müstahattin Can Selçuk, üretim sürecine katkı sağlayan çiftçilere, işçilere ve sanayi temsilcilerine teşekkür ederek, sektörün birlik içinde hareket ettiğini vurguladı.

Ayrıca Şemsi Bayraktar’a da destekleri nedeniyle teşekkür eden Selçuk, Isparta çiftçisinin her koşulda üretmeye devam ettiğini ifade etti.

GÖZLER HASAT SEZONUNDA

Bu yıl don riskinin görülmemesi ve hava koşullarının olumlu seyretmesi, Isparta’da gül üreticisinin umutlarını artırdı. Beklenen 13 bin tonluk rekoltenin gerçekleşmesi halinde hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.