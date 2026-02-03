Isparta Işıkkent Mahallesi’ndeki bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda, öğrenci tuvaletlerine kamera
yerleştirildiğine ilişkin fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması velileri harekete geçirdi. Tepkilerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. İnceleme sonrası tuvaletlerdeki kameralar kaldırıldı.
MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, iddia konusu olayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı ifade edilerek sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.
Soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K.’nin görevinden alındı. Ö.K. başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildi.