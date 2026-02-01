Isparta Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna sürüklendi.

Dev kayalar yola düştü: Ulaşım felç oldu - Resim : 1

Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve yol üzerinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı.

Dev kayalar yola düştü: Ulaşım felç oldu - Resim : 2

Sürücülerin yardımlaşması sonucu yol, tek şerit halinde kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı.

Dev kayalar yola düştü: Ulaşım felç oldu - Resim : 3

Ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken yoldaki kayaların kaldırılmasının ardından yolun trafiğe tamamen açılacağı belirtildi.

Dev kayalar yola düştü: Ulaşım felç oldu - Resim : 4