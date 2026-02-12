Isparta'da cezaevi ring aracı devrildi. 7 askeri personelin yaralandığı kaza bugün (12 Şubat) saat 11.30 sıralarında Isparta- Gönen kara yolu üzerindeki çimento fabrikası mevkisinde meydana geldi.

İçerisinde 5 mahkum ve 5 jandarma personelinin bulunduğu 03 ABZ 021 plakalı cezaevi ring aracı, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçtaki 7 jandarmanın yaralandığı öğrenildi.

TEDBİR AMAÇLI TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Araçtaki sürücüyle birlikte 8 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Öte yandan kazada yaralanan 3 askeri personel ile araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla hastaneye başvurduğu bildirildi. Araçta bulunan 5 mahkumun ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve nakil reddi verdikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle Burdur–Isparta karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, şunları söyledi:

"Öğle saatlerinde Isparta- Burdur kara yolunda, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Afyonkarahisar ilimize ait cezaevi ring aracının yan yatması sonucu 3 jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Araçta bulunan diğer personel ve mahkumların durumu iyidir. Yaralı jandarma personelimize acil şifalar diliyor, kazadan etkilenen tüm görevlilerimize ve nakledilen mahkum ve hükümlülere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."