Isparta’da meydana gelen olay sonrası polis memuru Deniz Altınkaya hayatını kaybetmişti.

Olay, 20 Mart’ta gece saat 02.30 sıralarında Isparta’nın Vatan Mahallesi 4445 Sokak’ta yaşandı. Antalya ve Denizli’de görevli iki polis memuru kardeş, bayram tatili için memlekete dönerek aileyi ziyaret etti.

Evde çıkan tartışma, araçta da devam etti. İddiaya göre Deniz Altınkaya, beylik tabancasını başına dayayarak bağırmaya başladı. Baba Mustafa Altınkaya, silahı almak isterken yaşanan arbede sırasında silah ateş aldı.

BABA VE OĞUL YARALANDI

Yaşanan olayda Deniz Altınkaya ve babası Mustafa Altınkaya boyunlarından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Deniz Altınkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Altınkaya hastaneye kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sırasında şok geçirdiği görülen Ömer Altınkaya ise gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Deniz Altınkaya için öğle vakti Halıkent Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, meslektaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Altınkaya, Akyol Mezarlığı’na defnedildi.

Babası Mustafa Altınkaya, ayakta durmakta güçlük çekti ve yakınlarının yardımıyla törene katıldı.

KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Ömer Altınkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Ömer Altınkaya’yı ‘Kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.