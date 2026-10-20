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Kaynak: İHA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, Eğirdir Gölü'nden avlanan 50 kilogram gümüşi havuz balığına el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Barla mevkisinde bir aracı durdurdu.

BELGESİZ BALIK TAŞIMAYA 47 BİN LİRA CEZA

Araçta yapılan incelemede, A.Ç. isimli kişinin 50 kilogram balığı nakil ve menşei belgesi olmadan taşıdığı belirlendi. Balıklara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında el konulurken, A.Ç. hakkında 47 bin 397 TL idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldı.

Yetkililer, yasa dışı avcılık ve belgesiz balık taşımacılığına yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.