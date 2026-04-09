Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan ve 30 bini aşkın örneği barındıran böcek koleksiyonu, akademik çalışmaların yanı sıra eğitim faaliyetlerinde de aktif olarak kullanılıyor.

2002 yılında Bitki Koruma Bölümü çatısı altında kurulan koleksiyon, özellikle Isparta ve Göller Yöresi’nden toplanan örneklerle bölgenin biyolojik çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

BÖCEKLER ÜRETİMİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI

ISUBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Can Çınar, böceklerin tarımsal üretimde kritik bir rol üstlendiğini belirterek, gıda arzı ve güvenliğinin günümüzde stratejik bir konu haline geldiğini ifade etti.

Çınar, böcekler olmadan üretimin sürdürülemeyeceğine dikkat çekerek, çocuklara erken yaşta doğa ve üretim bilinci kazandırmanın önemine işaret etti.

ÖNYARGILARIN KIRILMASINA KATKI SAĞLIYOR

Koleksiyonun yalnızca bilimsel değil, toplumsal açıdan da önemli bir işlev gördüğünü dile getiren Çınar, böceklere yönelik önyargıların bu sayede azaldığını ve ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Böceklerin sadece zararlı canlılar olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Çınar, özellikle bombus arılarının yokluğunda tarımsal üretimin ciddi şekilde zorlaşacağını belirtti.

Ekosistem dengesinde önemli rol oynayan bu türlerin yanı sıra biyolojik mücadelede kullanılan birçok faydalı böceğin bulunduğunu ifade etti.

KOLEKSİYONDA YENİ TÜRLER DE YER ALIYOR

Bitki Koruma Bölümü Araştırma Görevlisi ve koleksiyon sorumlusu Ramazan Aktürk ise koleksiyondaki örneklerin büyük bölümünün Isparta ve çevresinden toplandığını aktardı.

30 binden fazla örneğin yer aldığı koleksiyonda yaklaşık 15 bininin teşhis edildiğini belirten Aktürk, taksonomi çalışmaları sayesinde Türkiye ve dünya için yeni tanımlanan türlerin de arşivde bulunduğunu kaydetti.

NADİR TÜRLER DİKKAT ÇEKİYOR

Koleksiyonda nesli tehdit altında bulunan Apollo kelebeğinin de yer aldığını ifade eden Aktürk, bu türün özellikle çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla öne çıkarıldığını söyledi.