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Kaynak: İHA

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sularında Isparta - Konya D350 kara yolunun Yalvaç ilçesine bağlı Kozluçay köyü Dereboğazı mevkiindeki kavşakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, G.T. yönetimindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen bir Fiat Egea model otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk incelemelerde her iki aracın sürücüsünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak tedbir amaçlı olarak Fiat marka otomobilin sürücüsü, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kazaya ilişkin tahkikat başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.