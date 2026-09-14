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Kaynak: AA

Isparta-Konya kara yolunun Bağkonak köyü yakınlarında ilerleyen F.K. idaresindeki 07 RJ 377 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler dorsede taşınan saman balyalarını sardı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesiyle birlikte adrese hemen jandarma ve itfaiye personeli yönlendirildi.

Isparta-Konya kara yolunun her iki yönden ulaşıma kapatılması nedeniyle güzergahta uzun araç konvoyları meydana geldi.

Ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangın sonrası tır, çekici dorsesi ve samanlar tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Kapanan kara yolu, yaklaşık bir saatlik aranın ardından kontrollü biçimde geçişlere yeniden izin verdi.