Türkiye'de yağlık gül denince ilk akla gelen şehir olan Isparta'da, mayıs ayının son günlerinden itibaren mesaiye gün ağarırken başlayan üreticiler, topladıkları gülleri işlenmek üzere gülhanelere ve fabrikalara taşıyor.
Isparta gülü katma değere dönüşüyor
Isparta'da gün doğarken toplanan yağlık güller, aynı gün geleneksel bakır kazanlarda işlenerek birinci kalite gül suyuna dönüşüyor ve dünya pazarına açılıyor.Kaynak: AA
Kozmetik ile parfümeri alanlarında sıklıkla tercih edilen gül yağı ve gül suyu, bu yağlık güllerin modern teknolojiler ve geleneksel metotlarla işlenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Hem yurt içinde hem de dış pazarda ciddi bir ekonomik karşılığı olan Isparta gülü; parfüm, kişisel bakım ve kozmetik başta olmak üzere pek çok sektörde ham madde olarak kullanılıyor.
Gülün ekonomik bir değere dönüşmesi adına her yıl hasat sezonunda binlerce işletme ve üretici yoğun bir emek harcıyor. Bu doğrultuda, Isparta'nın Gönen ilçesindeki Güneykent beldesinde 8 yıla yakın süredir gül suyu imalatı gerçekleştiren Muhammet Kaya, KOSGEB'den aldığı destekle evinin bahçesinde bir işletme hayata geçirdiğini ve burada tek distilasyon (tek damıtma) tekniğini kullanarak yağlı gül suyu ürettiğini gazetecilerle paylaştı.
Sabah erken saatlerde toplanan güllerin aynı gün işlenmesinin ürün kalitesini artırdığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:
"Sabahın erken saatlerinde toplanan gül çiçeklerimiz gülhaneye getiriliyor. Burada çuvallardaki güller bakır gül kazanlarımızın içerisine alınıyor. Oran olarak 3 litre suya 1 kilogram gül kullanıyoruz. Kazanlarımız 50 kilogram gül alıyor ve içerisinde 150 litre su bulunuyor. Yaklaşık 2 saat süren damıtma işleminin ardından gül suyumuz elde ediliyor. Gül suyu üretimi sırasında çok az miktarda gül yağı da ortaya çıkıyor. Biz tek distilasyon yöntemiyle yağlı gül suyu üretiyoruz. Bu da ürünümüzün birinci kalite olmasını sağlıyor. Ürettiğimiz gül suyunu önce tanklarımızda dinlendiriyor, ardından dolumhanemizde şişeleyerek satışa hazır hale getiriyoruz."
Kaya, ürünlerinin büyük bölümünü yurt içi pazarına sunduklarını, son dönemde ihracata da başladıklarını ifade ederek başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye ürün gönderdiklerini dile getirdi.