Isparta gülü katma değere dönüşüyor

Kozmetik ile parfümeri alanlarında sıklıkla tercih edilen gül yağı ve gül suyu, bu yağlık güllerin modern teknolojiler ve geleneksel metotlarla işlenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Hem yurt içinde hem de dış pazarda ciddi bir ekonomik karşılığı olan Isparta gülü; parfüm, kişisel bakım ve kozmetik başta olmak üzere pek çok sektörde ham madde olarak kullanılıyor.