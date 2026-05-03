Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, uluslararası bir ziyaret programına ev sahipliği yaptı. İspanya'nın Galiçya bölgesinde yer alan Ourense şehrinden Escola Oficial de Idiomas de Ourense yöneticileri ve yetişkin öğrencileri, enstitüyü ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.
İspanyolların Diyarbakır hayranlığı: Yine geleceğiz
"Blended mobility" (karma hareketlilik) modeli kapsamında gerçekleştirilen programda, projenin sanal ayağını eTwinning çalışmaları oluştururken, fiziksel hareketlilik bölümü Erasmus programı ile hayata geçirildi. Fiziksel hareketlilik faaliyetinin ise Escola Oficial de Idiomas de Ourense'nin akreditasyon projesi tarafından finanse edildiği belirtildi.
Ziyaret kapsamında iki ülkenin yetişkin eğitimi alanındaki uygulamaları karşılaştırıldı. Program süresince konuk heyete enstitü bünyesindeki atölyeler gezdirilerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.
Ayrıca enstitüde eğitim gören kursiyerler ile İspanyol öğrenciler bir araya gelerek kültürel etkileşimde bulundu. İspanyol misafirler, ülkelerine özgü yiyecekleri paylaşarak katılımcılara farklı bir deneyim yaşattı.
Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Ufuk Yakut, bir hafta boyunca İspanya'da Ourense şehrinden gelen yönetici ve yetişkin öğrencileri kurumlarında ağırladıklarını ifade etti.
Yakut "Bu süreç, iki kurumun kültürü ve birlikte çalışma anlamında oldukça verimli geçti. Biz onların kültürlerinden faydalandık, onlar da bizim çalışmalarımızı yerinde görüp uygulayarak güzel sonuçlarla ve mutlu bir şekilde ayrıldılar" dedi.
Proje Koordinatörü İbrahim Altaş da sürecin verimli geçtiğini vurgulayarak, "Proje kapsamında hem eTwinning projesini hem de Erasmus projesini birlikte yürütmekteyiz. Etwinning projesini sanal olarak yürüttük. Erasmus projesinde ise İspanya'dan gelen katılımcılarımıza burada fiziki olarak ev sahipliği yapmaktayız. Toplam 11 katılımcımız, kurumumuzdaki farklı atölyeleri deneyimlemeye başladı. Biz de onlarla karşılıklı bir bilgi alışverişi gerçekleştirdik. Onların atölyelerinin nasıl çalıştığı ve eğitim sistemlerinin hakkında bilgi alırken, biz de onların deneyimlerinden faydalandık. Yetişkin öğrencilerimiz burada İspanya'dan gelen misafirlerle tanıştı. Kendi kursları hakkında bilgi paylaştılar. Bazı kursiyerler farklı kurslardan, bazıları ise el sanatları kurslarından gelerek kurumumuzu deneyimledi ve birebir çalışmalarda bulundu. Bu proje kapsamında misafirlerimiz burada bir hafta kalacak ancak projemiz toplamda bir yıl sürecek. Süreç içerisinde karşılıklı olarak ülkeleri ziyaret edeceğiz. Biz de İspanya'ya giderek onların çalışmalarını yerinde görme ve özellikle Galiçya bölgesindeki uygulamaları gözlemleme fırsatı bulacağız" diye konuştu.
Oficial de Idiomas de Ourense Müdürü Nancy Casielles ise İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Ourense şehrinden geldiklerini ve yetişkin eğitim kurumunda müdürlük yaptığını ifade etti. Casielles, projenin çok önemli olduğundan bahsetti.
lk defa bir "Blended" Proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Casielles, ''Blended, hem fiziki anlamda yürütülen eTwinning Projesi hem de Erasmus Projesinin bir arada yürütülmesidir. Diyarbakır insanının misafirperverliği zaten biliniyor. Önceden ne kadar misafirperver olduklarını duymuştuk ancak bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten çok misafirperver insanlar, bu durum beni oldukça şaşırttı. Misafirperverlikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Beni en çok şaşırtan şey ise Diyarbakır'daki Roma yapıları oldu. İnanılmaz derecede Roma eserleri gördük. Bu kadar Roma yapısının burada bulunması gerçekten dikkat çekiciydi. Ortak olarak beni en çok sevindiren nokta ise şu oldu. İnsanlık olarak duygularımızın aslında ne kadar benzer olduğu. Bu konuda tamamen hemfikirim. Bu projeyle birlikte önümüzdeki yıl için Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ile beraber bir K210 projesine başvurduk. Bu projede Almanya ve Finlandiya da yer alıyor. Eminim ki bu proje de kabul edilecek ve bu hareketlilikler devam edecek. Ancak kabul edilmese bile Diyarbakır'ı gerçekten çok sevdik. Kurumumuz Erasmus tarafından akredite bir kurum ve bütçemiz mevcut. Bu nedenle tekrar öğrencilerimizle birlikte Diyarbakır'ı ziyaret etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.
İspanya'dan gelen Javier Pato da "Burada farklı kültürlerdeki çalışmaları karşılaştırma imkânı bulduk ve benim için çok farklı bir deneyim oldu. Farklı atölyeleri gezdik, çalışmaları gördük. Çok harika çalışmalar da var ve bunu oldukça ilginç buldum. İspanya'nın Ourense şehrinden geldim. Türkiye'ye ikinci gelişim ama Diyarbakır'da ilk kez bulunuyorum. Çok farklı bir kültüre sahip bir şehir. Burada bulunmak beni biraz şaşırttı; daha önce bu kültürü deneyimlememiştim. Kültür gerçekten harika ve bunu deneyimlediğim için çok memnunum'' ifadelerini kullandı.