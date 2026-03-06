İspanya’nın savaş karşıtı yaklaşımı, sosyal medyada Türkler ve İspanyollar arasında bir etkileşim yarattı. Özellikle X platformunda iki ülkenin kullanıcıları arasında yapılan esprili ve samimi paylaşımlar dikkat çekti.

TÜRKİYE İÇİN İMZA TOPLAMAYA BAŞLADILAR

İspanyollar Change.org üzerinden Türk vatandaşları için vize kolaylığı talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kampanyada, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine seyahatlerinde karşılaştığı vize zorluklarının hafifletilmesi, Schengen başvuru süreçlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi ve vize kolaylığı sağlanması çağrısında bulunuldu.

İbrahim Dostel isimli X kullanıcının konuyla ilgili paylaşımı dikkat çekti. İspanyolca yaptığı 'Dünyada bir tane bile kel İspanyol kalmayacak' paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Konu İspanya’daki 'Especial El Objetivo' programında da gündeme geldi. Programda komedyen ve sunucu El Gran Wyoming, Türkiye’den gelen mesajlarla ilgili “Beni en çok etkileyen uluslararası tepki, Türkiye’nin asil halkının İspanya’ya söylediği sözler oldu” dedi ve ekledi: İspanyollar ve Türkler, biz kardeşiz...

Yapay zeka ile hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan görseller gülümsetmeye devam ediyor. İşte o paylaşımlardan bazıları...