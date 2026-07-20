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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından ilginç bir olay yaşandı.

Final maçının oynandığı sırada uçakta bulunan yolcular, karşılaşmayı takip edemedikleri için sonucu inişten sonra öğrenmeyi beklerken İspanyol pilotun yaptığı şaka kısa süreli bir sevince yol açtı.

'ARJANTİNLİ VATANDAŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ'

Yolculara maçın uzatmalara gittiğini söyleyen pilot, "İki takım da her şeyini ortaya koydu. Buradan Arjantinli vatandaşlarımızı tebrik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından uçaktaki çok sayıda yolcu, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazandığını düşünerek sevinç gösterilerinde bulundu.

😅🇦🇷 El ‘trolleo’ de un piloto de avión español a los aficionados argentinos haciéndoles creer que ganaron el Mundial



🔗 https://t.co/Yf2fEeqWPJ pic.twitter.com/L58BoUpun8 — ABC.es (@abc_es) July 20, 2026

GERÇEĞİ BİRKAÇ SANİYE SONRA AÇIKLADI

Kutlamaların başlamasının ardından pilot konuşmasını tamamlayarak, "Çünkü Dünya Kupası'nı İspanya kazandı." dedi.

Şakanın anlaşılmasıyla birlikte kabinde kahkahalar yükselirken, o anları kaydeden bir yolcunun sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.