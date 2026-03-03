La Liga’da liderliği kaybettikten sonra sahasında Getafe’ye sürpriz bir şekilde mağlup olan Real Madrid’de eleştirilerin odağında Arda Güler yer aldı. İspanyol basınında çıkan haberlerde genç futbolcunun performansı tartışma konusu oldu.

ANCELOTTI ÜZERİNDEN ARBELOA SORGULANDI

El Nacional’in haberinde; Carlo Ancelotti döneminde Arda Güler’in sınırlı süre almasının nedenlerine değinilerek teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın tercihleri sorgulandı.

Haberde, Ancelotti’nin Arda’nın teknik kapasitesine güvendiği ancak fiziksel gelişimi ve savunma yönü konusunda henüz yeterli seviyede görmediği için düzenli olarak ilk 11’de oynatmadığı hatırlatıldı. Bu nedenle genç oyuncunun geçtiğimiz sezon çoğunlukla yedek kulübesinde kaldığı ve rotasyon maçlarında forma giydiği belirtildi.

BELLINGHAM’IN YOKLUĞUNDA ŞANS BULDU

Teknik heyetteki değişimle birlikte Arda Güler’in daha fazla süre aldığı ifade edildi. Özellikle Jude Bellingham’ın sakatlığı sonrası hücum orta saha pozisyonunda düzenli olarak forma şansı bulan milli futbolcu, takımın hücum organizasyonlarında daha aktif rol almaya başladı.

Ancak artan süreye rağmen performans istikrarının sağlanamadığı vurgulandı. Bazı karşılaşmalarda etkili bir görüntü çizen Arda’nın, bazı maçlarda ise oyunun içinde yeterince etkili olamadığı kaydedildi.

GOL KATKISI ELEŞTİRİLDİ

Haberde 20 yaşındaki futbolcunun bu sezon düzenli forma şansına rağmen yalnızca 3 gol kaydettiğine dikkat çekildi. Arda Güler’in son golünü eylül ayında Atletico Madrid karşısında attığı ve o tarihten bu yana skor katkısı veremediği ifade edildi.

İspanyol basınındaki yorumlarda Arda’nın henüz takımın ana projelerinden biri olacak seviyeye ulaşmadığı görüşü öne çıkarken, teknik ekibin genç oyuncuya olan güvenini sürdürdüğü aktarıldı.

Real Madrid’de Arda Güler’in önümüzdeki haftalarda göstereceği performansın hem forma rekabeti hem de sezonun gidişatı açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.