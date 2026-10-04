Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Şiddetli yağışlar nedeniyle Katalonya özerk yönetimi, dün akşamdan bugün öğle saatlerine kadar "kırmızı" alarm ilan edip, bölgedeki tüm vatandaşlara uyarı mesajları gönderdi.

Barselona'nın Tordera ilçesinde bir duvarın çökmesi sonucu 65 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri de Barselona'nın Montornes ilçesinde bir kişinin öldüğünü, Pineda de Mar'da derenin taşması sonrasında bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Yağışlar sonucu Acil Yardım ekiplerinin 5 binden fazla müdahalede bulunmak zorunda kaldığı Barselona başta, Katalonya'nın farklı bölgelerinde tren ve metro ulaşımında ciddi aksamalar yaşandığı, bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

SANCHEZ'DEN "HALKA GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇINMALARI" UYARISI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, şiddetli yağmurların Katalonya'da, özellikle 2 kişinin hayatını kaybettiği Barselona'da çok zor bir duruma yol açtığını belirtti.

Başbakan Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin aileleri ve dostlarına başsağlığı mesajı ileterek, halktan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını ve acil durum süresince resmi kanallardan gelen talimatlara uymalarını, ihtiyatlı hareket etmelerini istedi.

Katalonya Su Ajansı (ACA), Ridaura Nehri'nin Santa Cristina d'Aro bölgesindeki debisinin saniyede 300 metreküpe ulaştığını ve 100 yıllık tekerrür periyoduna eşdeğer eşiği aştığını bildirdi.

Şiddetli yağışlar sebebiyle Albacete kentinde de 3 Ekim'de bir kişi ölmüştü.