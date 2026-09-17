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Kaynak: AA

İspanya'da ülkenin doğusundaki Katalonya, Valensiya, Murcia, Balear Adaları bölgelerinde dün gece şiddetli yağışlar etkisini gösterdi.

Barselona'nın Olivella ilçesinde sele kapılarak sürüklenen araçtaki 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekiplerince basına verilen bilgilerde; Valensiya başta olmak üzere bazı yerlerde metrekareye 120 kilogram yağış düştü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Valensiya Havaalanı gece boyunca kapalı tutuldu, Barselona'daki El Prat Havaalanı'nda 23 uçuş iptal edildi, bazı yollar trafiğe kapatıldı, bölgesel elektrik kesintileri yaşandı ve birçok belediyede okullar bugün için tatil edildi.

Çok sayıda ev ve iş yerine zarar veren su baskınlarından dolayı sadece Katalonya'da itfaiye gece boyunca 270 noktaya müdahalesi oldu.

La Liga'da oynanacak Levante-Athletic Bilbao maçı da şiddetli yağışlar sebebiyle ertelendi.