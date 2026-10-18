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Kaynak: AA

İspanya'nın doğu ve güney kesimlerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, Barselona'da sel sularına kapılan bir kadının hayatını kaybetmesine neden olurken ulaşımda da ciddi aksamalara yol açtı.

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları, Valensiya ve Katalonya ile ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar nedeniyle Barselona'nın Cabrera de Mar ilçesinde sel sularına kapılan bir kadın yaşamını yitirdi.

Askeri Acil Durum Birimi (UME) de bölgedeki yerel acil durum ekiplerine destek vermek amacıyla Balear Adaları grubundaki İbiza ve Mayorka'ya sevk edildi.

Yerel yönetimler, olumsuz hava koşulları ve sel tehlikesi nedeniyle İbiza, Formentera ve Mayorka'nın yanı sıra Valensiya ve Alicante'deki birçok belediyede 19 Ekim Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verileceğini duyurdu.

Metrekareye 90 kilogram yağış düşen Balear Adaları başta olmak üzere Katalonya ve Valensiya'da tarım alanlarının da ciddi ölçüde zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan şiddetli yağışlar, kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımında büyük çaplı aksamalara neden oldu.

Çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, deniz ve demir yolu seferlerinde aksamalar yaşandığı belirtildi. Balear Adaları ile Valensiya'da yaklaşık 30 uçuşun iptal edildiği, 16 uçak seferinin başka havalimanlarına yönlendirildiği ve çok sayıda uçuşta gecikmeler meydana geldiği bildirildi.