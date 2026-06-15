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Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda daha ilk maçtan futbolseverlerin dikkatini çeken bir başarı hikayesi yazdı.

YEŞİL BURUN ADALARI İLK DÜNYA KUPASI MAÇINDA SÜRPRİZE İMZA ATTI

Son Avrupa şampiyonu ve turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilen İspanya ile H Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya gelen Yeşil Burun Adaları, ilk Dünya Kupası maçında büyük bir sürprize imza atarak sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

VOZINHA İSPANYA'YA GEÇİT VERMEDİ

İspanya'nın 90 dakika boyunca neredeyse tek kale oynadığı karşılaşmada gol bulamamasında aslan payı Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha'ya aitti.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

40 yaşındaki kaleci, İspanya karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettirirken bu performansıyla maçın adamı seçildi. Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan Vozinha gözyaşlarına da hakim olamadı.

TAKİPÇİ SAYISI 50 BİNDEN SAATLER İÇİNDE 2 MİLYONA FIRLADI

Portekiz 2. Lig ekibi Chaves'te forma giyen Vozinha, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada futbolseverlerin en çok konuştuğu isim oldu.

Vozinha'nın Instagram hesabında maç öncesi 50 bin takipçi sayısı bulunuyordu. İspanya maçındaki etkileyici performansının ardından Vozinha'nın takipçi sayısı 2 milyona kadar ulaştı ve artmaya da devam ediyor.

DÜNYA KUPASI ETKİSİ

Bu durum bir kez daha Dünya Kupası'nın ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Futbol kariyeri boyunca büyük bir üne sahip olamayan Vozinha Dünya Kupası'nda çıktığı bir maçla 40 yaşından sonra şöhreti yakaladı.